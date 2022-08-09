В очікуванні великої небезпеки. РФ планує підключити Запорізьку АЕС до Криму

Загарбники вирішили підключити Запорізьку АЕС до Криму. "Росатом" вже передав на окуповану ЗАЕС відповідний план, повідомив голова "Енергоатома" Петро Котін.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Фактично з четверга ми маємо погіршення ситуації на Запорізькій АЕС. Спочатку там почалося з того, що персонал "Росатому" передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму і першою передумовою цієї програми є фактично тяжке пошкодження ліній зв'язку станції з енергосистемою України", – сказав Котін.

За його словами, саме цей сценарій реалізовують останні три дні, коли російські окупанти пошкодили на ЗАЕС три лінії електропередач. Наразі станція працює з однією лінією видачі потужності, що є дуже небезпечним режимом роботи АЕС.

Справа в тому, що для того, аби переключити ЗАЕС на Крим, загарбникам необхідно повністю знеструмити її та окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.

"Саме це прописано у програмі, і після того як все це гаситься, вони знову починають заживлювати області від підстанції в Джанкої, потім поступово доходити до Каховської і від неї вже заживлювати Запорізьку АЕС. І після цього ЗАЕС вже неможливо буде підключити до української енергосистеми – вона залишиться на російській частоті", – додав він.

Водночас період з моменту знеструмлення Запорізької АЕС виявиться для неї найнебезпечнішим.

"У той період, коли буде повністю погашено регіони та відключено ЗАЕС від енергосистеми, це найнебезпечніший режим для неї. Тому що всі 20 дизель-генераторів на Запорізькій АЕС увімкнуться, і якщо будуть будь-які відмови цього обладнання, це загрожуватиме розплавленням активних зон реактора", – попередив Котін.

Нагадаємо, що росіяни погрожують відрізати окуповану ще у березні Запорізьку АЕС від української енергосистеми. Якщо їм це вдасться, це додасть проблем воюючій Україні під час найскладнішого опалювального сезону.