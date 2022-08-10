В Белом доме ответили, считают ли военные объекты в Крыму правомерной целью для ударов ВСУ

В Белом доме прокомментировали серию мощных взрывов на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

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Об этом пишет "Голос Америки".

На вопрос журналиста о "серии взрывов на российской авиационной базе в Крыму", и считают ли США Крым правомерной целью для ВСУ, которым Пентагон предоставил оружие, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ответила:

"Как вы знаете, мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и своей территориальной целостности, как мы много раз говорили. Борьба продолжается на востоке и юго-западе страны и еще далека от окончания. Мы предупреждали, что это может быть долгая и затяжная война. Мы будем продолжать обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это – в центре нашего внимания”, - сказала Карин Жан-Пьер.

Позже на уточнение вопроса она добавила: "Мы будем продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свою свободу, в их борьбе за свой суверенитет против брутального нападения со стороны России".

Отметим, в американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Российская Федерация решила публично не обвинять Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке (Крым), потому что это будет одним из доказательств неэффективности российской системы ПВО, установленной на полуострове.

Напомним, на авиабазе Саки в Новофедоровке на западном побережье Крыма 9 августа прогремело около 12 взрывов .