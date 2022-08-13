Пентагон оценил Вооруженные силы Украины на 12 баллов из 10-ти

В Пентагоне оценили эффективность Вооруженных Сил Украины на 12 по 10-балльной шкале. И это при том, как отмечают на сайте американского министерства обороны, что у РФ гораздо больше сил, чем у Украины, но "дела идут не в пользу россиян, и это продолжает влиять на их моральный дух, на их возможность обеспечивать себя".

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По словам одного из представителей Пентагона, имени которого не называют, большие успехи ВСУ обусловлены, в частности, способностью украинцев доставать до российских командных пунктов, складов боеприпасов, тылового обеспечения и логистики.

"По шкале от нуля до десяти – эффективность Вооруженных сил Украины будет на уровне 12 просто поскольку они были впечатляющими с разных точек зрения... Они нашли способы делать такое, о чем мы и подумать не могли", – подчеркнул чиновник.

Напомним, недавно в Белом доме прокомментировали серию мощных взрывов на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке. в оккупированном Крыму. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Пентагон будет продолжать поддерживать Украину в борьбе.