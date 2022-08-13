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Украина меняет стратегию войны благодаря новому оружию и работе партизан, — NYT
Поставки дальнобойного западного оружия и эффективная работа партизанского движения позволили Вооруженным силам Украины нанести удары по российским войскам глубоко в тылу врага, нарушая линии снабжения и поражая цели, которые являются ключевыми для ВС РФ. Об этом говорится в материале The New York Times.
В статье отмечается, что еще недавно украинские военные терпели удары от российской артиллерии на востоке Украины в неравных боях. Но в последние недели Украина изменила свою стратегию.
Тысячи российских военных изолировались от запасов техники благодаря точным ударам ВСУ по мостам на временно оккупированной части Херсонской области. Это будет побуждать оккупантов самостоятельно отойти через реку, чтобы не потерпеть крах во время контрнаступления, говорится в статье.
Продвижение врага в направлении Бахмута остановил артиллерийский огонь ВСУ, в том числе удары по тылу врага.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Стратегия, похоже, дает определенные результаты. Несмотря на то, что украинская армия не получила значительных территориальных достижений, ей удалось замедлить продвижение России по стране, и уменьшила свои потери", — отмечают в NYT.
По словам Залужного, ВС РФ несут значительные потери, прежде всего в живой силе. Пятая часть находившихся на территории Украины подразделений оккупантов разгромлена.
В свою очередь, в Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. И это при том, как отмечают на сайте американского министерства обороны, что у РФ гораздо больше сил, чем Украина, но "дела идут не в пользу россиян, и это продолжает влиять на их моральный дух, на их возможность обеспечивать себя".