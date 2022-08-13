П'ята частина російських підрозділів в Україні розгромлена, — Залужний

ЗС РФ несуть значні втрати, передусім у живій силі. П'ята частина підрозділів окупантів, що знаходились на території України, розгромлена. Про це головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив голові об’єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі.

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"Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку, зокрема, підкреслив, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту. Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню - я знову звернувся з цим до наших партнерів", — написав Залужний.

Він також подякував США за воєнну допомогу, яку Україна отримує з початку російської агресії в 2014 році.

Згідно з останньою оцінкою американської розвідки та військових, 500 російських військовослужбовців щодня гинуть або отримують поранення в ході бойових дій в Україні. За шість місяців повномасштабної війни ЗС РФ втратили близько 80 тисяч військових раненими або вбитими.