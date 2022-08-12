Щоденні втрати Росії у війні становлять 500 військових раненими або вбитими, — NYT

Згідно з останньою оцінкою американської розвідки та військових, 500 російських військовослужбовців щодня гинуть або отримують поранення в ході бойових дій в Україні. Про це повідомляє видання The New York Times.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Військові експерти вважають, що такі втрати гальмують прогрес Росії, оскільки на півдні України посилюються бойові дії, а доступ окупантів до окремих територій ускладнений через обстріл їх позицій.

"Вони досягли певних успіхів на сході за останні пару тижнів, але це обійшлося російській армії надзвичайною ціною через те, наскільки добре показали себе ЗСУ", — розповів заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал.

За його словами, за шість місяців повномасштабної війни ЗС РФ втратили близько 80 тисяч військових раненими або вбитими. Оцінки американців щодо втрат росіян базуються на супутникових зображеннях, перехоплених комунікаціях, соціальних мережах і повідомленнях ЗМІ.

Востаннє Росія оприлюднила офіційну цифру своїх втрат в березні, коли заявила, що під час війни загинув 1351 російський солдат, на ту дату американські чиновники оцінювали, що їх кількість наближалася до 5000.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 12 квітня загальні бойові втрати окупантів досягли 43 200 військових вбитими. В середньому, за даними Генштабу, українські військові щодня ліквідують від 100 до 300 окупантів.

Напередодні оперативне командування "Південь" повідомляло, що віація Збройних сил України на південному напрямку нанесла удари по двом командним пунктам окупантів, один пункт управління знищили повністю. До цього штурмова авіація ЗСУ нанесла декілька ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки.