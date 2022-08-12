Ежедневные потери России в войне составляют 500 военных ранеными или убитыми, - NYT

Согласно последней оценке американской разведки и военных, 500 российских военнослужащих ежедневно погибают или получают ранения в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Военные эксперты считают, что такие потери тормозят прогресс России, поскольку на юге Украины усиливаются боевые действия, а доступ оккупантов к отдельным территориям затруднен из-за обстрела их позиций.

"Они добились определенных успехов на востоке за последние пару недель, но это обошлось российской армии чрезвычайной ценой из-за того, насколько хорошо показали себя ВСУ", - рассказал заместитель министра обороны по политике Колин Кал .

По его словам, за шесть месяцев полномасштабной войны ВС РФ потеряли около 80 тысяч военных ранеными или убитыми. Оценки американцев по поводу потерь россиян базируются на спутниковых изображениях, перехваченных коммуникациях, социальных сетях и сообщениях СМИ.

В последний раз Россия обнародовала официальную цифру своих потерь в марте, когда заявила, что во время войны погиб 1351 российский солдат, на ту дату американские чиновники оценивали, что их количество приближалось к 5000.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 12 апреля общие боевые потери оккупантов достигли 43 200 военных убитыми. В среднем, по данным Генштаба, украинские военные ежедневно ликвидируют от 100 до 300 оккупантов.

Накануне оперативное командование "Юг" сообщало, что авиация Вооруженных сил Украины на южном направлении нанесла удары по двум командным пунктам оккупантов, один пункт управления уничтожили полностью. До этого штурмовая авиация ВСУ нанесла несколько ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки.