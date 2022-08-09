Штурмовая авиация ВСУ нанесла удар по скоплению живой силы и вооружения россиян возле Снигиревки

За последние сутки, по состоянию на утро 9 августа Вооруженные силы Украины провели и успешно завершили боевые задачи по нанесению авиаударов на юге Украины. В частности, штурмовая авиация нанесла несколько ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки.

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Об этом сообщило оперативное командование "Південь", уточнив, что результаты доразведываются.

Известны результаты работы ракетно-артиллерийских подразделений. Общие подтвержденные боевые потери врага на юге за этот боевой день:

23 оккупанта;

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1";

танк Т-72;

самоходная гаубица "Мста-С";

5 автомобилей, в том числе бронированных.

Также сообщается, что в Черном море на дежурстве ВС РФ держат 2 надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр" с 16 ракетами и 1 вдк.

"Они, как и остальные 6 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья", - добавили в командовании "Південь".

Напомним, что вскоре Воздушные силы ВСУ могут получить новую партию истребителей, ведь в правительство Чехии разрешили использование чешских истребителей для охраны воздушного пространства соседней Словакии с сентября.

Словацкая сторона подавала соответствующий запрос, чтобы передать свои истребители МИГ-29 Украине.