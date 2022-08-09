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Штурмовая авиация ВСУ нанесла удар по скоплению живой силы и вооружения россиян возле Снигиревки
За последние сутки, по состоянию на утро 9 августа Вооруженные силы Украины провели и успешно завершили боевые задачи по нанесению авиаударов на юге Украины. В частности, штурмовая авиация нанесла несколько ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки.
Об этом сообщило оперативное командование "Південь", уточнив, что результаты доразведываются.
Известны результаты работы ракетно-артиллерийских подразделений. Общие подтвержденные боевые потери врага на юге за этот боевой день:
- 23 оккупанта;
- зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1";
- танк Т-72;
- самоходная гаубица "Мста-С";
- 5 автомобилей, в том числе бронированных.
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"Они, как и остальные 6 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья", - добавили в командовании "Південь".
Напомним, что вскоре Воздушные силы ВСУ могут получить новую партию истребителей, ведь в правительство Чехии разрешили использование чешских истребителей для охраны воздушного пространства соседней Словакии с сентября.
Словацкая сторона подавала соответствующий запрос, чтобы передать свои истребители МИГ-29 Украине.