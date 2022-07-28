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Чехия поддержала план защиты неба Словакии, чтобы страна могла передать Украине истребители

Чехия поддержала план защиты неба Словакии, чтобы страна могла передать Украине истребители

Правительство Чехии дало разрешение на использование чешских истребителей для охраны воздушного пространства соседней Словакии с сентября. Словацкая сторона подавала соответствующий запрос, чтобы передать свои истребители МИГ-29 Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Министерство обороны Чехии заявило, что с сентября 2022 года истребители Gripen JAS-39 чешской армии будут обеспечивать защиту неба Словакии по меньшей мере до конца 2023 года. Ожидается, что в этом примет участие и Польша.

"Больше деталей сообщат в рамках совместной декларации стран, которая будет подписана в ближайшее время", — отметили в издании.

Напомним, правительство Словакии заказало в США истребители F-16 в 2018 году для замены самолетов МиГ-29. Ожидалось, что первые самолеты американского производства прибудут в 2022 году, а всю партию доставят до конца 2023 года.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, обсуждая передачу Украине МиГ-29, заявили, что верят в победу Украины и намерены оказать существенную военную помощь.

Напомним, накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в ходе встреча контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", 20 июля партнеры договорились о поставках вооружения для ВСУ и взяли на себя новые обязательства по этому направлению. Он уточнил, что они касаются и суши, моря и неба.

Автор:
Вита Молодан