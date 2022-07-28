Чехия поддержала план защиты неба Словакии, чтобы страна могла передать Украине истребители

Правительство Чехии дало разрешение на использование чешских истребителей для охраны воздушного пространства соседней Словакии с сентября. Словацкая сторона подавала соответствующий запрос, чтобы передать свои истребители МИГ-29 Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Министерство обороны Чехии заявило, что с сентября 2022 года истребители Gripen JAS-39 чешской армии будут обеспечивать защиту неба Словакии по меньшей мере до конца 2023 года. Ожидается, что в этом примет участие и Польша.

"Больше деталей сообщат в рамках совместной декларации стран, которая будет подписана в ближайшее время", — отметили в издании.

Напомним, правительство Словакии заказало в США истребители F-16 в 2018 году для замены самолетов МиГ-29. Ожидалось, что первые самолеты американского производства прибудут в 2022 году, а всю партию доставят до конца 2023 года.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, обсуждая передачу Украине МиГ-29, заявили, что верят в победу Украины и намерены оказать существенную военную помощь.

Напомним, накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в ходе встреча контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", 20 июля партнеры договорились о поставках вооружения для ВСУ и взяли на себя новые обязательства по этому направлению. Он уточнил, что они касаются и суши, моря и неба.