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Чехія підтримала план захисту повітряного простору Словаччини, щоб країна могла передати Україні винищувачі

Чехія підтримала план захисту повітряного простору Словаччини, щоб країна могла передати Україні винищувачі

Уряд Чехії дав дозвіл на використання чеських винищувачів для охорони повітряного простору сусідньої Словаччини з вересня. Словацька сторона подавала відповідний запит, щоб мати можливість передати свої винищувачі МІГ-29 Україні. Про це повідомляє Reuters.

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Міністерство оборони Чехії заявило, що з вересня 2022 року винищувачі Gripen JAS-39 чеської армії забезпечуватимуть захист неба Словаччини щонайменше до кінця 2023 року. Очікується також, що в цьому візьме участь і Польща.

"Більше деталей буде надано в рамках спільної декларації країн, яка буде підписана найближчим часом", — зазначили в виданні.

Нагадаємо, уряд Словаччини замовив у США винищувачі F-16 у 2018 році для заміни літаків МіГ-29. Очікувалося, що перші літаки американського виробництва прибудуть у 2022 році, а всю партію доставлять до кінця 2023 року. 

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, обговорюючи передачу Україні МіГ-29, заявили, що вірять у перемогу України та мають намір надати суттєву військову допомогу.

Нагадаємо, напередодні очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що в ході зустріч контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", 20 липня партнери домовилися про поставки озброєння для ВСУ та взяли на себе нові зобов'язання в цьому напрямі. Він уточнив, що вони стосуються і суші, і моря, і неба.

Автор:
Віта Молодан