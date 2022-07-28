Чехія підтримала план захисту повітряного простору Словаччини, щоб країна могла передати Україні винищувачі

Уряд Чехії дав дозвіл на використання чеських винищувачів для охорони повітряного простору сусідньої Словаччини з вересня. Словацька сторона подавала відповідний запит, щоб мати можливість передати свої винищувачі МІГ-29 Україні. Про це повідомляє Reuters.

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Міністерство оборони Чехії заявило, що з вересня 2022 року винищувачі Gripen JAS-39 чеської армії забезпечуватимуть захист неба Словаччини щонайменше до кінця 2023 року. Очікується також, що в цьому візьме участь і Польща.

"Більше деталей буде надано в рамках спільної декларації країн, яка буде підписана найближчим часом", — зазначили в виданні.

Нагадаємо, уряд Словаччини замовив у США винищувачі F-16 у 2018 році для заміни літаків МіГ-29. Очікувалося, що перші літаки американського виробництва прибудуть у 2022 році, а всю партію доставлять до кінця 2023 року.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, обговорюючи передачу Україні МіГ-29, заявили, що вірять у перемогу України та мають намір надати суттєву військову допомогу.

Нагадаємо, напередодні очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що в ході зустріч контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", 20 липня партнери домовилися про поставки озброєння для ВСУ та взяли на себе нові зобов'язання в цьому напрямі. Він уточнив, що вони стосуються і суші, і моря, і неба.