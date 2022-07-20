Резніков про військову допомогу Україні: нові зобов'язання партнерів стосуються і суші, і моря, і неба

В ході зустріч контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", 20 липня партнери домовилися про поставки озброєння для ВСУ та взяли на себе нові зобов'язання в цьому напрямі.

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Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів, які "стосуються і суші, і моря, і неба".

"За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого", — зазначив Резніков.

Також в ході переговорів стало відомо, що в черговому пакеті допомоги від США, який планується оголосити цього тижня, серед іншого, будуть 4 системи М142 HIMARS, які, як зазначив очільник Міноборони, вже впливають на хід бойових дій.

Раніше повідомлялося, що завдяки американським ракетним системам HIMARS ЗСУ за останні кілька тижнів знищили 30 військових логістичних об'єктів країни-агресора РФ на території України.

Тому окупанти змінили тактику та припинили зберігати боєприпаси на складах, а одразу везуть машинами на передову.