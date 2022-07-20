Резников о военной помощи Украине: новые обязательства партнеров касаются и суши, и моря, и неба

В ходе встречи контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", 20 июля партнеры договорились о поставках вооружения для ВСУ и взяли на себя новые обязательства по этому направлению.

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Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, положительным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров, "касающиеся и суши, и моря, и неба".

"За договоренностью с коллегами , держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, которые включают поставку вооружений , амуниции, тренировки наших воинов и многое другое", - отметил Резников.

Также в ходе переговоров стало известно, что в очередном пакете помощи от США, который планируется объявить на этой неделе, среди прочего будут 4 системы М142 HIMARS, которые, как отметил глава Минобороны, уже влияют на ход боевых действий.

Ранее сообщалось, что благодаря американским ракетным системам HIMARS ВСУ за последние несколько недель уничтожили 30 военных логистических объектов страны-агрессора РФ на территории Украины.

Поэтому оккупанты изменили тактику и перестали хранить боеприпасы на складах, а сразу везут на передовую машину.