В Новой Маячке в Херсонской области ВСУ уничтожили штаб и казармы оккупантов

14 июля, около 22:00, Вооруженные силы Украины атаковали штаб и казармы российских оккупантов в поселке Новая Маячка Херсонской области. Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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"Вчера, около 22 часов, ВСУ накрыли россиян в Новой Маячке. Там оккупанты в помещении бывшего детского санатория обустроили себе штаб и казармы. Которых уже нет. Ждем официальный подсчет мертвых россиян", — рассказал он.

Накануне, 13 июля, Вооруженные силы Украины попали во вражеский склад с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Хлань уточнил, что тогда склад с боеприпасами оккупантов находился в районе завода "Сокол".

Кроме того, ВСУ уничтожили российские военные склады с боеприпасами в Кадиевке и Луганске. Украинские защитники обезвреживают вражеские ДРГ почти каждый день. Оккупанты пытаются продвинуться не только со стороны Лисичанска и Попасной, но и из Изюмского направления.