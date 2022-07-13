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ВСУ в Новой Каховке уничтожили вражеский склад с боеприпасами (ВИДЕО)
Вооруженные силы Украины 13 июля попали во вражеский склад с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
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Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.
По его словам, склад с боеприпасами оккупантов находился в районе завода "Сокол".
"Неужели снова российские пропогандосы скажут, что это мои склады с селитрой? А если без шуток, то снова детонируют склады боекомплектов и снарядов рашистов в Новой Каховке", - проинформировал он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, военные Российской Федерации отпустили секретаря горсовета Новой Каховки, Херсонской области, Дмитрия Васильева после 46 дней плена.