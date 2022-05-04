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Оккупанты отпустили секретаря горсовета Новой Каховки после 46 дней плена
Военные Российской Федерации отпустили секретаря горсовета Новой Каховки, Херсонской области, Дмитрия Васильева после 46 дней плена.
Об этом сообщила его супруга Людмила Васильева в Facebook.
"Сегодня, после 46 дней плена, я наконец-то увидела своего мужа на свободной Украине, который с первых дней войны остался в своем родном городе Новая Каховка, чтобы помогать людям выжить во время оккупации", - написала Людмила.
Также она поблагодарила всех причастных к освобождению Васильева, отметив, что городские власти Новой Каховки не помогли никоим образом в этом вопросе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Дмитрий Васильев не пошел на сотрудничество с оккупантами, за что был наказан за свою проукраинскую позицию на 46 дней плена, в отличие от других патриотов, которые за 2-3 дня уже были на свободе", - подытожила она.
Напомним, “главу” так называемой "администрации" временно оккупированного войсками РФ города Новая Каховка Херсонской области Владимира Леонтьева уведомили о подозрении в коллаборационной деятельности.
По данным ОГП, подозреваемый в условиях военного положения 2 апреля принял предложение сотрудничества от представителей вооруженных сил РФ.