Оккупанты отпустили секретаря горсовета Новой Каховки после 46 дней плена

Военные Российской Федерации отпустили секретаря горсовета Новой Каховки, Херсонской области, Дмитрия Васильева после 46 дней плена.

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Об этом сообщила его супруга Людмила Васильева в Facebook.

"Сегодня, после 46 дней плена, я наконец-то увидела своего мужа на свободной Украине, который с первых дней войны остался в своем родном городе Новая Каховка, чтобы помогать людям выжить во время оккупации", - написала Людмила.

Также она поблагодарила всех причастных к освобождению Васильева, отметив, что городские власти Новой Каховки не помогли никоим образом в этом вопросе.

"Дмитрий Васильев не пошел на сотрудничество с оккупантами, за что был наказан за свою проукраинскую позицию на 46 дней плена, в отличие от других патриотов, которые за 2-3 дня уже были на свободе", - подытожила она.

Напомним, “главу” так называемой "администрации" временно оккупированного войсками РФ города Новая Каховка Херсонской области Владимира Леонтьева уведомили о подозрении в коллаборационной деятельности.

По данным ОГП, подозреваемый в условиях военного положения 2 апреля принял предложение сотрудничества от представителей вооруженных сил РФ.