Мэру-самозванцу Новой Каховки объявили о подозрении в коллаборационизме

“Главу” так называемой "администрации" временно оккупированного войсками РФ города Новая Каховка Херсонская области Владимира Леонтьева уведомили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, подозреваемый в условиях военного положения 2 апреля 2022 года принял предложение сотрудничества от представителей вооруженных сил РФ.

"Он был провозглашен руководителем временно гражданской администрации г. Новая Каховка Херсонской области. В дальнейшем мужчина неоднократно публично призывал жителей населенного пункта к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора не называют паспортные данные подозреваемого, однако, скорее всего, речь идет о Владимире Леонтьеве, который ранее неоднократно общался с российскими СМИ в качестве так называемого "исполняющего главы администрации Новой Каховки".

В прокуратуре отмечают, что в своих социальных сетях он отметил необходимость налаживания связей с государством-агрессором и публично отрицал необходимость предоставления местному населению гуманитарной помощи от украинской власти.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Подольского УП ГУ Нацполиции в городе Киеве по материалам Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Новой Каховке агрессоры готовят агитационные материалы для проведения "референдума" о создании так называемой "Херсонской народной республики".

Подготовку в Херсонской области пресловутого "референдума" о создании "ХНР" подтвердил депутат областного совета Сергей Хлань.

Перед этим оккупанты похитили главного редактора издания “Новая Каховка Сити” Александра Гунько.

Кроме этого, на редакционную почту издания "Новая Каховка Сити" ранее приходило письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно".