Меру-самозванцю Нової Каховки оголосили про підозру у колабораціонізмі

"Главі" так званої "адміністрації" тимчасово окупованого військами РФ міста Нова Каховка Херсонської області Володимиру Леонтьєву повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

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Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України, підозрюваний в умовах воєнного стану 2 квітня 2022 року ухвалив пропозицію співпраці від представників збройних сил РФ.

"Він був проголошений керівником тимчасово цивільної адміністрації м. Нова Каховка Херсонської області. Надалі чоловік неодноразово публічно закликав мешканців населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора не називають паспортні дані підозрюваного, проте, швидше за все, йдеться про Володимира Леонтьєва, який раніше неодноразово спілкувався з російськими ЗМІ як так званий "виконувач глави адміністрації Нової Каховки".

У прокуратурі зазначають, що у своїх соціальних мережах він наголосив на необхідності налагодження зв'язків з державою-агресором та публічно заперечував необхідність надання місцевому населенню гуманітарної допомоги від української влади.

Досудове розслідування з кримінального провадження здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у місті Києві за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Новій Каховці агресори готують агітаційні матеріали для проведення "референдуму" щодо створення так званої "Херсонської народної республіки".

Підготовку на Херсонщині горезвісного "референдуму" про створення "ХНР" підтвердив депутат обласної ради Сергій Хлань.

Перед цим окупанти викрали головного редактора “Нової Каховки Сіті” Олександра Гунька.

Крім цього, на редакційну пошту видання "Нова Каховка Сіті" раніше надходив лист із пропозицією співпраці та закликом висвітлювати події "правильно".