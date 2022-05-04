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Окупанти відпустили секретаря міськради Нової Каховки після 46 днів полону
Військові Російської Федерації відпустили секретаря міськради Нової Каховки, Херсонської області, Дмитра Васильєва після 46 днів полону.
Про це повідомила його дружина Людмила Васильєва у Facebook.
"Сьогодні, після 46 днів полону, я нарешті побачила свого чоловіка на вільній Україні, який із перших днів війни залишився у своєму рідному місті Нова Каховка, щоб допомагати людям вижити під час окупації", - написала Людмила.
Також вона подякувала всім причетним до звільнення Васильєва, зазначивши, що міська влада Нової Каховки не допомогла жодним чином у цьому питанні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Дмитро Васильєв не пішов на співпрацю з окупантами, за що був покараний за свою проукраїнську позицію на 46 днів полону, на відміну від інших патріотів, які за 2-3 дні вже були на волі", - підсумувала вона.
Нагадаємо, голову так званої "адміністрації" тимчасово окупованого військами РФ міста Нова Каховка Херсонської області Володимира Леонтьєва повідомили про підозру в колабораційній діяльності.
За даними ОГП, підозрюваний в умовах воєнного стану 2 квітня ухвалив пропозицію співпраці від представників збройних сил РФ.