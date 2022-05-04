Окупанти відпустили секретаря міськради Нової Каховки після 46 днів полону

Військові Російської Федерації відпустили секретаря міськради Нової Каховки, Херсонської області, Дмитра Васильєва після 46 днів полону.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила його дружина Людмила Васильєва у Facebook.

"Сьогодні, після 46 днів полону, я нарешті побачила свого чоловіка на вільній Україні, який із перших днів війни залишився у своєму рідному місті Нова Каховка, щоб допомагати людям вижити під час окупації", - написала Людмила.

Також вона подякувала всім причетним до звільнення Васильєва, зазначивши, що міська влада Нової Каховки не допомогла жодним чином у цьому питанні.

"Дмитро Васильєв не пішов на співпрацю з окупантами, за що був покараний за свою проукраїнську позицію на 46 днів полону, на відміну від інших патріотів, які за 2-3 дні вже були на волі", - підсумувала вона.

Нагадаємо, голову так званої "адміністрації" тимчасово окупованого військами РФ міста Нова Каховка Херсонської області Володимира Леонтьєва повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

За даними ОГП, підозрюваний в умовах воєнного стану 2 квітня ухвалив пропозицію співпраці від представників збройних сил РФ.