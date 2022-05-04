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Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

У ЗСУ створили єдину базу загиблих, зниклих безвісти та полонених десантників

ЗСУ, військові, війна з росією, українські військові, фронт
Фото: Радіо Свобода

У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ створили систему надання даних щодо військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або потрапив у полон. 

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Про це повідомляє пресслужба командування ДШВ ЗСУ у Facebook. 

"Система базується на сповіщенні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про смерть військовослужбовця виключно після отримання достовірної інформації про смерть та підтвердження інформації щодо евакуації тіла загиблого", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, у випадку наявної інформації щодо загибелі військовослужбовця, але при цьому відсутності тіла загиблого, зникнення військовослужбовця в бойовій обстановці – він обліковується, як зниклий безвісти до встановлення місця знаходження тіла загиблого чи місця перебування військовослужбовця та надається до ТЦК та СП сповіщення з формулюванням “зник безвісти”. 

Водночас у випадку, коли встановлено факт перебування військовослужбовця в заручниках (полоні) – надається до ТЦК та СП сповіщення з формулюванням “потрапив у полон”. Списки особового складу, який зник безвісти або потрапив в полон – уточнюватимуться щоденно.  

Нагадаємо, в Україні створили інтерактивну карту російських воєнних злочинців. На ній можна побачити персональні дані військових армії РФ, ідентифікованих полонених росіян, а також росіян, вбитих під час війни в Україні.

Автор:
Анастасія Дєдковська