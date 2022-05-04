В Україні створили карту для пошуку воєнних злочинців у РФ. Декого можна розпізнати по фото

В Україні на основі відкритих джерел ГО "Антикорупційний штаб" і "Слідство.Інфо" створили інтерактивну карту російських воєнних злочинців. На ній можна побачити персональні дані військових армії РФ, ідентифікованих полонених росіян, а також росіян, вбитих під час війни в Україні.

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На карті є можливість знайти докази присутності загарбників з тих чи інших військових частин РФ в Україні. Стосовно інших інформація ще збирається та обробляється. Дізнатись часом можна також про звання, приналежність до військової частини, дату народження, номер телефону та паспортні дані воєнних злочинців.

До карток деяких військових прикріплені дані з журналістських розслідувань, які вказують на конкретні злочини, які загарбники могли вчиняти на території України. Користувачі можуть надсилати додаткові дані за кожним військовим, скориставшись спеціальною кнопкою у профілі. Треба лише вказати електронну пошту.

"Наша мета – зібрати докази участі рашистів у війні та полегшити роботу правоохоронцям. Бо того лайна настільки багато, що замість запланованого одного місяця наша аналітична робота затягнулась аж на два. І нові злочинці все додаються", – говорить голова "Антикорупційного штабу" Сергій Миткалик.

У коментарі нам він додає, що система пошуку наразі вельми примхлива, тому її будуть покращувати. Наприклад, пошук працює тільки російською мовою, а прізвища, написані з малої літери, не знаходить. Що ж стосується фото, то у базі їх, на жаль, небагато, але розробники працюють вже і над цим.

"Сьогодні на карті містяться дані про майже 140 тис. російських військових. І це при тому, що на офіційному рівні серед причетних до війни розпізнано поки близько 20 тисяч. Решта інформації – "злив" з різних баз. По суті, усі на нашій мапі є причетними, хоча нерідко у персональній графі можна прочитати, що ні", – додає він.