В Украине была создана карта для поиска военных преступников в РФ. Некоторых можно узнать по фото

В Украине на основе открытых источников ОО "Антикоррупционный штаб" и "Следство.Инфо" создали интерактивную карту российских военных преступников. На ней можно увидеть персональные данные военных армии РФ, идентифицированных пленных россиян, а также россиян, убитых во время войны в Украине.

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На карте можно найти доказательства присутствия захватчиков из тех или иных воинских частей РФ в Украине. Что касается других, информация еще собирается и обрабатывается. Узнать иногда можно также о звании, принадлежности к воинской части, дате рождения, номере телефона и паспортных данных военных преступников.

К карточкам некоторых военных прикреплены данные журналистских расследований, указывающих на конкретные преступления, которые захватчики могли совершать на территории Украины. Пользователи могут отправлять дополнительные данные по каждому военному, воспользовавшись специальной кнопкой в профиле. Надо указать электронную почту.

"Наша цель – собрать доказательства участия рашистов в войне и облегчить работу правоохранителям. Потому что того дерьма настолько много, что вместо запланированного одного месяца наша аналитическая работа затянулась на два. И новые преступники все прибавляются", – говорит глава "Антикоррупционного штаба" Сергей Миткалик.

В комментарии нам он добавляет, что система поиска очень несовершенна, поэтому ее будут улучшать. Например, поиск работает только на русском языке, а фамилии, написанные со строчной буквы, не находит. Что касается фото, то в базе их, к сожалению, немного, но разработчики работают уже и над этим.

"Сегодня на карте содержатся данные о почти 140 тыс. российских военных. И это при том, что на официальном уровне среди причастных к войне распознано пока около 20 тысяч. Остальная информация – "слив" из разных баз. По сути, все на нашей карте причастны, хотя нередко в персональной графе можно прочесть, что нет", – добавляет он.