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- Война Война
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- Общество
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В ВСУ создали единую базу погибших, пропавших без вести и пленных десантников
В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ создали систему предоставления данных относительно погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба командования ДШВ ВСУ в Facebook.
"Система базируется на уведомлении территориальных центров комплектования и социальной поддержки о смерти военнослужащего только после получения достоверной информации о смерти и подтверждения информации об эвакуации тела погибшего", - говорится в сообщении.
В частности, в случае имеющейся информации о гибели военнослужащего, но при этом отсутствии тела погибшего, исчезновении военнослужащего в боевой обстановке – он учитывается как пропавший без вести до установления места нахождения тела погибшего или места нахождения военнослужащего и предоставляется в ТЦК и СП уведомления с формулировкой "пропал без вести".Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время, в случае, когда установлен факт пребывания военнослужащего в заложниках (плене) – предоставляется в ТЦК и СП уведомление с формулировкой "попал в плен". Списки личного состава, пропавшего без вести или попавшего в плен, будут уточняться ежедневно.
Напомним, в Украине была создана интерактивная карта российских военных преступников. На ней можно увидеть персональные данные военных армии РФ, идентифицированных пленных россиян, а также россиян, убитых во время войны в Украине.