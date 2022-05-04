В ВСУ создали единую базу погибших, пропавших без вести и пленных десантников

В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ создали систему предоставления данных относительно погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба командования ДШВ ВСУ в Facebook.

"Система базируется на уведомлении территориальных центров комплектования и социальной поддержки о смерти военнослужащего только после получения достоверной информации о смерти и подтверждения информации об эвакуации тела погибшего", - говорится в сообщении.

В частности, в случае имеющейся информации о гибели военнослужащего, но при этом отсутствии тела погибшего, исчезновении военнослужащего в боевой обстановке – он учитывается как пропавший без вести до установления места нахождения тела погибшего или места нахождения военнослужащего и предоставляется в ТЦК и СП уведомления с формулировкой "пропал без вести".

В то же время, в случае, когда установлен факт пребывания военнослужащего в заложниках (плене) – предоставляется в ТЦК и СП уведомление с формулировкой "попал в плен". Списки личного состава, пропавшего без вести или попавшего в плен, будут уточняться ежедневно.

Напомним, в Украине была создана интерактивная карта российских военных преступников. На ней можно увидеть персональные данные военных армии РФ, идентифицированных пленных россиян, а также россиян, убитых во время войны в Украине.