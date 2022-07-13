В Луганской области у оккупантов уменьшилось количество складов с боеприпасами, - ОВА

ВСУ уничтожила российские военные склады с боеприпасами в Кадиевке и Луганске. Оккупанты пытаются продвинуться не только со стороны Лисичанска и Попасной, но и из Изюмского направления.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Луганске стало меньше складов с боеприпасами. Нет, российская армия не прекращает обстрелов. Однако, скорее всего, бережет имеющиеся запасы снарядов, потому что их снабжение прервано работой нашего нового дальнобойного оружия", - отметил Гайдай.

Недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске. Сегодня в Луганске тоже было неспокойно.

"Поэтому вперед снова идут ДРГ оккупантов, которые пытаются искать слабые места в нашей обороне", - подчеркнул Гайдай.

По его словам, ВСУ обезвреживают вражеские ДРГ почти каждый день. Оккупанты пытаются продвинуться не только со стороны Лисичанска и Попасной, но и из Изюмского направления.

Также не прекращается авиационное и артиллерийское давление армии страны-агрессора РФ в районах административных границ областей. В частности, по Верхнекаменскому и Белогоровке.

Всего за сутки нанесены четыре ракетных и два авиационных удара.

"Артиллерия оккупантов тоже не прекращает разрушение этих и близлежащих населенных пунктов. 12 июля россияне 13 раз применяли этот вид оружия в сторону мирных жителей", - отметил Гайдай.

Отметим, что в оккупированном Луганске ночью раздались взрывы. Местные жители в соцсетях пишут о мощных взрывах, предположительно – на российских складах с боеприпасами.