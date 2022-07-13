- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
У Луганській області в окупантів зменшилася кількість складів із боєприпасами, - ОВА
ЗСУ знищила російські військові склади з боєприпасами у Кадіївці та Луганську. Окупанти намагаються просунутися не лише з боку Лисичанська та Попасної, а й із Ізюмського напряму.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"У Луганську поменшало складів з боєприпасами. Ні, російська армія не припиняє обстрілів. Однак, швидше за все, береже наявні запаси снарядів, тому що їхнє постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї", - зазначив Гайдай.
Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні у Луганську теж було неспокійно.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Тому вперед знову йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця у нашій обороні", - наголосив Гайдай.
За його словами, ЗСУ знешкоджують ворожі ДРГ майже щодня. Окупанти намагаються просунутися не лише з боку Лисичанська та Попасної, а й із Ізюмського напряму.
Також не припиняється авіаційний та артилерійський тиск армії країни-агресора РФ у районах адміністративних кордонів областей. Зокрема, по Верхньокам'янському та Білогорівці.
Всього за добу завдано чотирьох ракетних і двох авіаційних ударів.
"Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів. 12 липня росіяни 13 разів застосовували цей вид зброї у бік мирних жителів", - зазначив Гайдай.
Зазначимо, що в окупованому Луганську вночі пролунали вибухи. Місцеві жителі у соцмережах пишуть про потужні вибухи, ймовірно – на російських складах із боєприпасами.