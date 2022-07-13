ЗСУ у Новій Каховці знищили ворожий склад з боєприпасами (ВІДЕО)

Збройні сили України 13 липну поцілили у ворожий склад з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

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Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

За його словами, склад з боєприпасами окупантів знаходився в районі заводу "Сокіл".

"Невже знову російські пропогандоси скажуть, що то мої склади з селітрою? А якщо без жартів, то знову детонують склади боєкомплектів і снарядів рашистів в Новій Каховці", - поінформував він.

Нагадаємо, військові Російської Федерації відпустили секретаря міськради Нової Каховки, Херсонської області, Дмитра Васильєва після 46 днів полону.