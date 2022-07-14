- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов и сбили два самолета, - Генштаб
По состоянию на 14 июля на 141 день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 37 870 тысяч человек. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.07 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 37870 (+300) человек ликвидировано
- танков ‒ 1667 (+18) ед.
- боевых бронированных машин – 3852 (+20) ед.
- артиллерийских систем – 840 (+1) ед.
- РСЗО – 247 (+0) ед.
- средства ПВО – 109 (+0) ед.
- самолетов – 219 (+2) ед.
- вертолетов – 188 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3) ед.
- крылатые ракеты – 155 (+0)
- корабли/катера — 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+16) ед.
- специальная техника — 67 (+0)
Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Краматорском направлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии страны-агрессора РФ, оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных.
Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.
Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.