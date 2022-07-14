Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Тип
Война Война
Категория
Политика
Дата публикации

ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов и сбили два самолета, - Генштаб

ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов и сбили два самолета, - Генштаб
Потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 37 870 тысяч человек

По состоянию на 14 июля на 141 день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 37 870 тысяч человек. Данные уточняются.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.07 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 37870 (+300) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1667 (+18) ед.
  • боевых бронированных машин – 3852 (+20) ед.
  • артиллерийских систем – 840 (+1) ед.
  • РСЗО – 247 (+0) ед.
  • средства ПВО – 109 (+0) ед.
  • самолетов – 219 (+2) ед.
  • вертолетов – 188 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3) ед.
  • крылатые ракеты – 155 (+0)
  • корабли/катера — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+16) ед.
  • специальная техника — 67 (+0)

Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Краматорском направлении.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии  страны-агрессора РФ, оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных.

Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

Автор:
Светлана Манько