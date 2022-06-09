В Мелитополе оккупанты ищут дополнительные холодильники: мясокомбинат заполнен труппами

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что городской мясокомбинат, который переоборудовали в морг, уже полностью заполнен телами убитых оккупантов и не может больше принимать "груз 200".

"6 июня российские военные приехали в ООО "Арон-М" (Мелитополь, ул. Ломоносова, 370) и изучили его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг. Руководство компании было уведомлено о "решении относительно временного их использования" на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих", - сообщили в ГУР.

Отмечается, что в настоящее время в Мелитополь активно завозятся трупы рашистов, погибших во время боев в направлении Пологи - Гуляйполе.

"Эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе. Кроме того, длительное хранение тел убитых связано с намерениями российского руководства скрыть реальные масштабы потерь от российского электората. Поэтому, практикуется так называемое "дозированное" отправление тел в РФ и максимальное растяжение этого процесса во времени", - подчеркнули в разведке.

Отметим, несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "личников" и пограничников, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины, боясь стать "грузом 200".