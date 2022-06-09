Оккупанты минируют Херсонщину боеприпасами 50-х годов прошлого века

Пытаясь остановить наступление ВСУ, российские захватчики срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

В результате удачного контрнаступления защитников Украины на Херсонском направлении, оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике.

Пытаясь остановить наступление ВСУ, российские захватчики срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения.

"Недавно на оккупированную Херсонщину прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Присвоив деньги на утилизацию, российское командование передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций", - говорится в сообщении.

При попытке установки минных заграждений, на старых боеприпасах уже подорвалось несколько саперов-оккупантов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) российских оккупационных войск.

С военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат.

Напомним, военные страны-агрессора РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины вдоль побережья Черного моря. На пляже курортного поселка Лазурное Скадовского района Херсонской области на российской мине подорвались три местных жителя.

Отметим, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ уже подошли на расстояние 20 км от Херсона. Так что никакого референдума оккупанты там не проведут.