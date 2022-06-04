В Херсонской области оккупанты заминировали пляж в Лазурном: погибли три человека

На пляже курортного поселка Лазурное Скадовского района Херсонской области на российской мине подорвались три местных жителя.

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Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.

Отмечается, что военные страны-агрессора РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины вдоль побережья Черного моря.

"3 июня 2022 года трое гражданских людей, находясь на местном пляже вблизи пансионата "Парус", взорвались на вражеской мине. От сокрушительного взрыва все они погибли на месте", - отмечают в прокураторе.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств правонарушения.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"Правоохранители еще раз обращают внимание граждан, что оккупанты коварно минируют леса, пляжи и другие местности Херсонщины. Будьте внимательны и осторожны, не подвергайте себя опасности", - говорится в сообщении.

Отметим, пиротехники ежедневно изымают 2-5 тыс. взрывоопасных предметов на деоккупированных территориях.

Напомним, в оккупированном Геническе самопровозглашенная херсонская "власть" под дулами автоматов готовится провести туристический сезон. Оккупанты ворвались в несколько частных баз отдыха, запретив местным охранникам впускать туда людей, угрожая тем, что уже в ближайшее время эти территории станут российской собственностью.