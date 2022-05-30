Пиротехники ежедневно изымают 2-5 тыс. взрывоопасных предметов из заминированных территорий

Пиротехнические подразделения Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии уже обследовали 22 тыс. гектаров территорий загрязненных взрывоопасными предметами. Ежедневно на таких территориях обезвреживают от 2 до 5 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

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"Один день активных боевых действий требует 30 дней разминирования. То есть для очистки территорий Украины, загрязненных в результате 95-дневного противостояния врагу, необходимо 5–7 лет. Для ускорения этого процесса в МВД создан Международный координационный центр по вопросам гуманитарного разминирования, деятельность которого направлена ​​на минимизацию рисков, связанных с взрывоопасными предметами", – сообщила на брифинге представитель МВД Алена Матвеева.

Согласно сообщению министерства международные партнеры помогают украинским пиротехникам специальным транспортом, техникой и оборудованием, а также предоставляют служебных собак, специализирующихся на поиске оружия и взрывчатки.

Так, в настоящее время в ГСЧС обратились организации из Великобритании, Турции, Дании, Норвегии, США, Посольство Эстонской Республики в Украине, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Польша. ГСЧС также предоставлены рекомендации по порядку привлечения международных организаций к проведению работ по гуманитарному разминированию территорий Украины. Кроме того, 18 международных организаций высказали свои предложения по оказанию технической помощи.

"По состоянию на сегодняшний день нашими пиротехниками при содействии международных партнеров только в Киевской области обезврежено около 120 тысяч взрывоопасных предметов. Очищены основные транспортные дороги и территория вокруг объектов критической инфраструктуры. Дальнейшими приоритетами являются разминирование территорий в Сумской, Черниговской, Харьковской и других областях, подвергшихся ударам врага", – отметила пресс-секретарь МВД.

Напомним, ранее ГСЧС заявила, что разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет. Общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.

3 мая Служба Организации Объединенных Наций по разминированию UNMAS заявила о намерении развернуть свою миссию в Украине. Представители Службы уже собирают информацию о нуждах в местах, требующих разминирования.