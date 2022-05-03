ООН планирует развернуть миссию по разминированию в Украине

Служба Организации Объединенных Наций по разминированию UNMAS планирует развернуть свою миссию в Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Министерство внутренних дел.

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Согласно сообщению, 3 мая заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян и заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бондарь провели встречу с представителями Службы ООН по противоминной деятельности в Украине Саймоном Портером и Анатолием Тимошенко.

"В настоящее время Служба разминирования UNMAS в координации с другими подразделениями ООН нарабатывают механизмы в контексте оказания помощи со стороны ООН, о которой попросила Украина. Представители Службы ООН по противоминной деятельности в Украине собирают информацию о потребностях на местах, требующих разминирования", — сказано в сообщении.

United Nations Mine Action Service (UNMAS) является службой в составе ООН, которая занимается разминированием, помощью пострадавшим от мин, уничтожением запасов мин, а также обучением населения минной опасности.

Напомним, по данным ГосЧС после российского 300 тыс. квадратных километров площади Украины считаются потенциально опасными с точки зрения минирования.

В свою очередь Украинская ассоциация саперов считает, что 132 тысячи квадратных километров украинских территорий могут быть опасными с точки зрения загрязнения взрывоопасными предметами.