ООН планує розгорнути місію з розмінування в Україні

Служба Організації Об'єднаних Націй із розмінування UNMAS планує розгорнути свою місію в Україні. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Згідно з повідомленням, 3 травня заступник міністра внутрішніх справ Мері Акопян та заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Бондар провели зустріч із представниками Служби ООН із протимінної діяльності в Україні Саймоном Портером та Анатолієм Тимошенко.

"В даний час Служба розмінування UNMAS у координації з іншими підрозділами ООН напрацьовують механізми в контексті надання допомоги з боку ООН, про яку попросила Україна. Представники Служби ООН із протимінної діяльності в Україні збирають інформацію про потреби на місцях, які потребують розмінування", - сказано в повідомленні.

United Nations Mine Action Service (UNMAS) є службою у складі ООН, яка займається розмінуванням, допомогою потерпілим від мін, знищенням запасів мін, а також навчанням населення мінної небезпеки.

Нагадаємо, за даними ДержНС після російського 300 тис. квадратних кілометрів площі України вважаються потенційно небезпечними з погляду мінування.

Українська асоціація саперів вважає, що 132 тисячі квадратних кілометрів українських територій можуть бути небезпечними з точки зору забруднення вибухонебезпечними предметами.