Піротехніки щодня вилучають 2-5 тис. вибухонебезпечних предметів із замінованих територій

Піротехнічні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії вже обстежили 22 тис. га територій забруднених вибухонебезпечними предметами. Щодня на таких територіях знешкоджують від 2 до 5 тис. вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС.

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"Один день активних бойових дій вимагає 30 днів розмінування. Тобто для очищення територій України, забруднених внаслідок 95-денного протистояння ворогові, необхідно 5–7 років. Для прискорення цього процесу у МВС створено Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування, діяльність якого спрямована на мінімізацію ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами", – повідомила на брифінгу представник МВС Олена Матвєєва.

Згідно з повідомленням міністерства, міжнародні партнери допомагають українським піротехнікам спеціальним транспортом, технікою та обладнанням, а також надають службових собак, що спеціалізуються на пошуку зброї та вибухівки.

Так, до ДСНС звернулися організації з Великобританії, Туреччини, Данії, Норвегії, США, Посольство Естонської Республіки в Україні, а також Національне центральне бюро Інтерполу в Республіці Польща. ДСНС також надано рекомендації щодо порядку залучення міжнародних організацій до проведення робіт з гуманітарного розмінування територій України. Крім того, 18 міжнародних організацій висловили свої пропозиції щодо надання технічної допомоги.

"Станом на сьогодні нашими піротехніками за сприяння міжнародних партнерів тільки в Київській області знешкоджено близько 120 тисяч вибухонебезпечних предметів. Очищені основні транспортні дороги та територія навколо об'єктів критичної інфраструктури. Подальшими пріоритетами є розмінування територій у Сумській і Чернігівській та інших областях, які зазнали ударів ворога", – наголосила прес-секретар МВС.

Нагадаємо, раніше ДСНС заявила, що розмінування українських територій може зайняти від 5 до 10 років. Загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% усіх виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

3 травня Служба Організації Об'єднаних Націй із розмінування UNMAS заявила про намір розгорнути свою місію в Україні. Представники Служби вже збирають інформацію про потреби у місцях, які потребують розмінування.