Разминирование в Украине может длиться от 5 до 10 лет, - ГСЧС

Разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет. На данный момент общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.

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Об этом сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.

По его словам, одним из самых больших негативных последствий вторжения на территорию Украины российских войск стало масштабное загрязнение территорий и населенных пунктов взрывоопасными предметами.

"Исходя из международного опыта, разминирование может занять от 5 до 10 лет", - сказал Бондарь.

Бондарь уточнил, что враг применяет дистанционные системы минирования, цинично устанавливает неуправляемые минные заграждения на территории населенных пунктов и оставляет после себя большое количество особо опасных специально установленных взрывных устройств.

"Эти мины и боеприпасы обнаруживались на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Общее количество разнообразных мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% от всех обнаруженных и обезвреженных предметов. ", – добавил он.

Напомним, 3 мая Служба Организации Объединенных Наций по разминированию UNMAS заявила о намерении развернуть свою миссию в Украине. Представители Службы уже собирают информацию о нуждах в местах, требующих разминирования.

В частности, президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорились о сотрудничестве по разминированию деоккупированных территорий.