Канада поможет Украине в разминировании деоккупированных территорий, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорились о сотрудничестве насчет разминировании деоккупированных территорий.

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Об этом говорится в пресс-службе Офиса президента.

"Российские оккупанты оставили после себя тысячи мин, тысячи растяжек и снарядов. Они угрожают нашим людям, нашим детям. И сегодня мы договорились наладить максимальное сотрудничество в этом направлении, чтобы в Украине не осталось ни одной такой "зоны отчуждения", куда нельзя заходить из-за угрозы от российских мин", – рассказал глава государства.

Напомним, после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент Владимир Зеленский заявил, что Украине окажут помощь в размере 1,5 млрд долларов. Также в ближайшее время Канада и Украина расширят соглашение о зоне свободной торговли.