Канада и Украина расширят соглашение о зоне свободной торговли в ближайшее время

Украина и Канада вернутся к работе над расширением Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) и завершат работу над ней в ближайшие недели, сообщила пресс-служба Минэкономики.

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Обе страны пришли к такому согласию по итогам онлайн-встречи первого вице-премьера-министра экономики Юлии Свириденко с министром международной торговли, продвижения экспорта и малого бизнеса Канады Мэри Энджи.

"В ходе переговоров представители правительства решили вернуться к работе над расширением Соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой и завершить наработки в течение ближайших недель", – рассказывают в министерстве.

По словам Свириденко, Украина рассчитывает на поддержку Канады в преодолении продовольственного кризиса, спровоцированного блокировкой украинского экспорта через морские порты.

Она отметила, что важным шагом навстречу Украине могла бы быть отмена Канадой торговых пошлин на украинские товары вслед за Евросоюзом и Великобританией, поскольку это поможет нашим экспортерам увеличить объемы вывоза продукции.

А наращивание экспорта укрепит украинскую экономику и обороноспособность нашего государства.

Напомним, что 8 мая канадский лидер Джастин Трюдо посетил Ирпень. Он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома мирных жителей.