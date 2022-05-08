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Канада и Украина расширят соглашение о зоне свободной торговли в ближайшее время
Украина и Канада вернутся к работе над расширением Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) и завершат работу над ней в ближайшие недели, сообщила пресс-служба Минэкономики.
Обе страны пришли к такому согласию по итогам онлайн-встречи первого вице-премьера-министра экономики Юлии Свириденко с министром международной торговли, продвижения экспорта и малого бизнеса Канады Мэри Энджи.
"В ходе переговоров представители правительства решили вернуться к работе над расширением Соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой и завершить наработки в течение ближайших недель", – рассказывают в министерстве.
По словам Свириденко, Украина рассчитывает на поддержку Канады в преодолении продовольственного кризиса, спровоцированного блокировкой украинского экспорта через морские порты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Она отметила, что важным шагом навстречу Украине могла бы быть отмена Канадой торговых пошлин на украинские товары вслед за Евросоюзом и Великобританией, поскольку это поможет нашим экспортерам увеличить объемы вывоза продукции.
А наращивание экспорта укрепит украинскую экономику и обороноспособность нашего государства.
Напомним, что 8 мая канадский лидер Джастин Трюдо посетил Ирпень. Он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома мирных жителей.