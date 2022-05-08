Канада і Україна розширять угоду про зону вільної торгівлі вже найближчим часом

Україна і Канада повернуться до роботи над розширенням Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) і завершать роботу над нею в найближчі тижні, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Обидві країни дійшли до такої згоди за підсумками онлайн зустрічі першого віцепрем'єра-міністра економіки Юлії Свириденко з міністром міжнародної торгівлі, просування експорту та малого бізнесу Канади Мері Енджі.

"Під час переговорів представники уряду вирішили повернутися до роботи над розширенням Угоди про ЗВТ між Україною та Канадою і завершити напрацювання протягом найближчих тижнів", – розповідають в міністерстві.

За словами Свириденко, Україна розраховує на підтримку Канади в подоланні продовольчої кризи, спровокованої блокуванням українського експорту через морські порти.

Вона зазначила, що важливим кроком назустріч Україні могло б стати скасування Канадою торговельних мит на українські товари слідом за Євросоюзом і Великобританією, оскільки це допоможе нашим експортерам збільшити обсяги вивезення продукції.

А нарощення експорту в свою чергу зміцнить українську економіку і обороноздатність нашої держави.

Нагадаємо, що 8 травня канадський лідер Джастін Трюдо відвідав Ірпінь. Він побачив спаленими та повністю зруйнованими не військові об'єкти, а будинки мирних жителів.