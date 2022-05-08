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Канада і Україна розширять угоду про зону вільної торгівлі вже найближчим часом
Україна і Канада повернуться до роботи над розширенням Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) і завершать роботу над нею в найближчі тижні, повідомила пресслужба Мінекономіки.
Обидві країни дійшли до такої згоди за підсумками онлайн зустрічі першого віцепрем'єра-міністра економіки Юлії Свириденко з міністром міжнародної торгівлі, просування експорту та малого бізнесу Канади Мері Енджі.
"Під час переговорів представники уряду вирішили повернутися до роботи над розширенням Угоди про ЗВТ між Україною та Канадою і завершити напрацювання протягом найближчих тижнів", – розповідають в міністерстві.
За словами Свириденко, Україна розраховує на підтримку Канади в подоланні продовольчої кризи, спровокованої блокуванням українського експорту через морські порти.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вона зазначила, що важливим кроком назустріч Україні могло б стати скасування Канадою торговельних мит на українські товари слідом за Євросоюзом і Великобританією, оскільки це допоможе нашим експортерам збільшити обсяги вивезення продукції.
А нарощення експорту в свою чергу зміцнить українську економіку і обороноздатність нашої держави.
Нагадаємо, що 8 травня канадський лідер Джастін Трюдо відвідав Ірпінь. Він побачив спаленими та повністю зруйнованими не військові об'єкти, а будинки мирних жителів.