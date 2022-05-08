В Україну прибув прем'єр-міністр Канади Трюдо (ФОТО)

Канадський лідер Джастін Трюдо відвідав Ірпінь.

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"Мав честь говорити з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав до Ірпіня, щоб на власні очі побачити весь той жах, який вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звичайно, був у шоці", - повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Фото: УНІАН

Він зазначив, що Трюдо побачив спаленими та повністю зруйнованими не військові об'єкти, а будинки мирних жителів.

"Сподіваюся на підтримку пана Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відновлення об'єктів інфраструктури в Ірпені. Із відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться найближчим часом", - сказав мер.

Нагадаємо, Ірпінь звільнили від окупантів наприкінці березня, при цьому загарбники залишили по собі багато вибухонебезпечних предметів. Сапери щодня займаються розмінуванням міста.

У тому числі з цієї причини виїзд із містатимчасово закривали, а на блокпостах перевіряли абсолютно всі машини, що залишали місто.