В Ирпене нашли мощную авиационную бомбу. Вывезти ее невозможно

В Ирпене, в районе военного госпиталя, обнаружена мощная авиационная бомба. Увезти ее невозможно, поэтому около 16:00 20 апреля саперы будут ее обезвреживать.

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Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в своем Facebok.

"Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ, немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас по микрорайону будет проезжать автомобиль с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня", — обратился Маркушин ко всем, кто находится в Ирпене.

Ирпень освободили от оккупантов в конце марта, при этом захватчики оставили после себя много взрывоопасных предметов. Саперы ежедневно занимаются разминированием города.

В том числе по этой причине выезд из города временно закрыт, а на блокпостах будут проверять абсолютно все покидающие город машины.