В Ірпені знайшли потужну авіаційну бомбу. Вивезти її неможливо

В Ірпені, в районі військового шпиталю, виявлено потужну авіаційну бомбу. Забрати її неможливо, тому близько 16:00 20 квітня сапери її знешкоджуватимуть.

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Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у своєму Facebok.

"Прошу всіх, хто зараз у мікрорайоні СМУ, негайно перейти в центральну частину міста! Зараз мікрорайоном проїжджатиме автомобіль з гучномовцем. Прошу не ігнорувати цей заклик. Авіабомба дуже потужна! Передайте інформацію рідним та близьким з Ірпеня", — звернувся Маркушин до всіх, хто знаходиться в Ірпені.

Потім мер повідомив, що авіабомбу вагою 250 кг знешкодили без жертв та руйнувань.

Ірпінь

Ірпінь звільнили від окупантів наприкінці березня, при цьому загарбники залишили багато вибухонебезпечних предметів. Сапери щодня займаються розмінуванням міста.

У тому числі з цієї причини виїзд з міста тимчасово закритий, а на блокпостах перевірятимуть абсолютно всі машини, що залишають місто.