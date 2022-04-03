Ірпінь закрили на виїзд: перевірятимуть усі машини – мер

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин заявив, що виїзд з міста тимчасово закритий, а на блокпостах перевірятимуть абсолютно всі машини, що залишають місто.

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"Прийнято рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, що виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція — це і патрулі, і вибухотехніки", — сказав він.

У той же час Маркушин уточнив, що стала відомою адреса, де російські окупанти збирали награбоване.

"Упевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників", — додав він.

Зазначимо, що ввечері 2 квітня українські війська звільнили всю Київську область від російських окупантів.

Збройні сил України спільно з теробороною та поліцією звільнили місто Ірпінь на Київщини від російських окупаційних військ 28 березня.

За Ірпінь тривалий час точилися жорсткі бої. Загарбники, порушуючи всі закони війни, завдавали ударів по мирним жителям та застосовували заборонені боєприпаси.

Близько 200-300 мирних жителів міста Ірпінь загинули під час боїв та обстрілів.