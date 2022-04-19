Для восстановления Ирпеня потребуется $1 млрд — мэр города

Мэр освобождённого от российских оккупантов города Ирпень Киевской области Александр Маркушин оценивает стоимость восстановления вызванных войной разрушений в городе в $1 млрд.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"По подсчетам экспертов и сметчиков, привлеченных Инвестиционным советом Ирпеня, для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня потребуется около 850 миллионов долларов. В то же время стоимость восстановления уничтоженной городской инфраструктуры составляет около 150 миллионов долларов. Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины после масштабных разрушений оккупантами необходим 1 миллиард долларов", — заявил Маркушин.

Отметим, в данный момент продолжается разминирование территории Киевской области и восстановление поврежденных коммуникаций. Жители освобожденных от оккупантов районов смогут вернуться домой в конце мая.

Напомним, 11 апреля запустили временный насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев.

Также в Ирпене прокладывают водопроводную линию из Киева.

Вооруженные сил Украины совместно с теробороной и полицией освободили город Ирпень Киевской области от российских оккупационных войск 28 марта.

За Ирпень долгое время шли ожесточенные бои. Около 200-300 мирных жителей города Ирпень погибли во время боев и обстрелов.