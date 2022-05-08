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В Украину прибыл премьер-министр Канады Трюдо (ФОТО)
Канадский лидер Джастин Трюдо посетил Ирпень. Свой приезд он не анонсировал.
"Только что имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был в шоке", - сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.
Он отметил, что Трюдо увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома мирных жителей.
"Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время", - сказал мэр.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Ирпень освободили от оккупантов в конце марта, при этом захватчики оставили после себя много взрывоопасных предметов. Саперы ежедневно занимаются разминированием города.
В том числе по этой причине выезд из города временно закрывали, а на блокпостах проверяли абсолютно все покидающие город машины.
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