Канада допоможе Україні у розмінуванні деокупованих територій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо домовилися про співпрацю в напрямку розмінування деокупованих територій.

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Про це йдеться у пресслужбі Офісу президента.

"Російські окупанти залишили по собі тисячі мін, тисячі розтяжок і снарядів. Вони загрожують нашим людям, нашим дітям. І сьогодні ми домовилися налагодити максимальну співпрацю в цьому напрямі, щоб в Україні не залишилося жодної такої "зони відчуження", куди не можна заходити через загрозу від російських мін", – розповів голова держави.

Нагадаємо, після переговорів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо президент Володимир Зеленський заявив, що Україні нададуть допомогу у розмірі 1,5 млрд доларів. Також найближчим часом Канада і Україна розширять угоду про зону вільної торгівлі.