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Общество
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Процесс разминирования в Киевской области планируют завершить до конца мая, - глава ОВА

разминирование, киевская область, ГСЧС, мины, Алексанр Павлюк

Взрывотехники планируют закончить процесс разминирования в Киевской области до конца мая. На данный момент проверено около 8 тысяч гектаров. 

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире телемарафона.  

По его словам, саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по разминированию области. 

"Взрывотехники планируют закончить обследование Киевской области до конца мая. В настоящее время проверено около 8 тысяч гектаров", – заявил Павлюк.

Напомним, ГСЧС запустила на своем сайте интерактивную карту, на которой отмечены опасные участки и места, где обнаружили взрывоопасные предметы. Пользователи с помощью карты смогут ежедневно отслеживать динамику работ по разминированию.

Автор:
Анастасия Дедковская