Процес розмінування на Київщині планують завершити до кінця травня, - голова ОВА

Вибухотехніки планують закінчити процес розмінування на Київщині до кінця травня. Наразі перевірено близько 8 тисяч гектарів.

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Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

За його словами, сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують роботи з розмінування області.

"Вибухотехніки планують закінчити обстеження Київської області до кінця травня. Наразі перевірено близько 8 тисяч гектарів", – заявив Павлюк.

Нагадаємо, ДСНС запустила на своєму сайті інтерактивну карту, на якій відмічені небезпечні ділянки та місця, де виявили вибухонебезпечні предмети. Користувачі за допомогою картки зможуть щодня відслідковувати динаміку розмінування.