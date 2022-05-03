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Процес розмінування на Київщині планують завершити до кінця травня, - голова ОВА
Вибухотехніки планують закінчити процес розмінування на Київщині до кінця травня. Наразі перевірено близько 8 тисяч гектарів.
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Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.
За його словами, сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують роботи з розмінування області.
"Вибухотехніки планують закінчити обстеження Київської області до кінця травня. Наразі перевірено близько 8 тисяч гектарів", – заявив Павлюк.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, ДСНС запустила на своєму сайті інтерактивну карту, на якій відмічені небезпечні ділянки та місця, де виявили вибухонебезпечні предмети. Користувачі за допомогою картки зможуть щодня відслідковувати динаміку розмінування.