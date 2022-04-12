Жителі звільнених населених пунктів Київської області зможуть повернутися додому до кінця травня

Наразі триває розмінування території Київської області та відновлення пошкоджених комунікацій. Жителі звільнених від окупантів районів зможуть повернутись додому наприкінці травня. Точніші дати можна буде назвати вже наприкінці цього місяця.

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Про це розповів голова Київської ОДА Олександр Павлюк у ефірі телемарафону.

"До кінця квітня плануємо провести перші черги розмінувань найбільших населених пунктів, не враховуючи лісових масивів. Я думаю, що наприкінці квітня ми зможемо дати певні рекомендації людям щодо повернення", - заявив Павлюк.

За його словами, планується провести відновлення енергопостачання першої черги до кінця квітня, роботи із забезпечення газопостачання та відповідних об'єктів інфраструктури також йдуть повним ходом.

"Ми поки що спланували дві черги: до кінця квітня і до кінця травня. До кінця травня основні роботи ми повинні виконати", - заявив Павлюк.

Він наголосив, що зараз обласна влада не рекомендує жителям деокупованих міст повертатися додому.

"Але кінець травня - це більш менш реальна дата, коли люди можуть безпечно повертатися в райони. Так, будуть позначені все ще заміновані райони, тому що це дуже копітка і велика робота... Але до життя, думаю, область може повернутися десь наприкінці травня", - додав Павлюк.

Нагадаємо, 11 квітня запустили тимчасовий насипний міст із Ірпеня та Бучі до Києва.

Зазначимо, що ввечері 2 квітня українські війська звільнили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріл мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.

При цьому відомо, що численні жертви окупаційних військ серед мирного населення виявлені не лише в Бучі, Ірпені, Іванкові, а й в інших місцевостях на захід та північний захід від Києва, зокрема у селищах Бородянка та Макарів.