Розмінування в Україні може тривати від 5 до 10 років, - ДСНС

Розмінування українських територій може тривати від 5 до 10 років. Наразі загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

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Про це повідомив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар на брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

За його словами, одним із найбільших негативних наслідків вторгнення на територію України російських військ стало масштабне забруднення територій та населених пунктів вибухонебезпечними предметами.

"Виходячи з міжнародного досвіду, розмінування може тривати від 5 до 10 років", - сказав Бондар.

Бондар уточнив, що ворог застосовує дистанційні системи мінування, цинічно встановлює некеровані мінні загородження на території населених пунктів і залишає після себе велику кількість особливо небезпечних спеціально встановлених вибухових пристроїв.

"Ці міни та боєприпаси виявлялися на територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей. Загальна кількість різноманітних мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів", - додав він.

Нагадаємо, 3 травня Служба Організації Об'єднаних Націй із розмінування UNMAS заявила про намір розгорнути свою місію в Україні. Представники Служби вже збирають інформацію про потреби на місцях, які потребують розмінування.

Зокрема, президент Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо домовилися про співпрацю в напрямку розмінування деокупованих територій.