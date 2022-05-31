Пляжный сезон в Киеве пока не будут открывать

В КГГА подчеркнули, что в условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать пляжи пока не советуют.

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В Киеве обслуживание пляжей и зон отдыха проводят в штатном режиме, однако пляжный сезон пока не будут начинать. Об этом сообщили в КГГА.

На территориях пляжей и зон отдыха Киева приступят к обследованию дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов.

В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют.

При этом объекты обслуживаются в штатном режиме.

"Обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах, приступают к лабораторным исследованиям воды поверхностных водоемов и питьевой воды", - говорится в сообщении.

Напомним, что пиротехники ежедневно изымают 2-5 тыс. взрывоопасных предметов из заминированных территорий.