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Пляжный сезон в Киеве пока не будут открывать
В КГГА подчеркнули, что в условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать пляжи пока не советуют.
В Киеве обслуживание пляжей и зон отдыха проводят в штатном режиме, однако пляжный сезон пока не будут начинать. Об этом сообщили в КГГА.
На территориях пляжей и зон отдыха Киева приступят к обследованию дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов.
В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом объекты обслуживаются в штатном режиме.
"Обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах, приступают к лабораторным исследованиям воды поверхностных водоемов и питьевой воды", - говорится в сообщении.
Напомним, что пиротехники ежедневно изымают 2-5 тыс. взрывоопасных предметов из заминированных территорий.