Киев продолжают разминировать от снарядов и мин. Где в столице опасно гулять

В Киеве продолжаются работы по обнаружению взрывоопасных предметов в некоторых зеленых зонах. Наиболее загрязнены минами и снарядами в столице район Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинское лесопарковое хозяйство и автомобильные дороги в направлении Житомира и Вышгорода.

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Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что во время обороны столицы на некоторых участках минирование местности проводилось как украинскими защитниками, так и российскими оккупантами.

Также вследствие применения авиации и артиллерии противника остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины.

По данным КГВА, наиболее загрязненными оказались окрестности города, где были боевые столкновения: Пуща-Водица, Виноградарь, Святошинское лесопарковое хозяйство, автомобильные дороги в направлении Житомира и Вышгорода.

Работы по обнаружению взрывоопасных предметов некоторых зеленых зон столицы продолжаются. Поэтому городские власти призывают жителей Киева не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в парках и скверах, включенных в список опасных для посещения.

Так, в Дарницком районе опасными остаются сквер "Привокзальный" и сквер Григоренко 36-38, в Днепровском районе – парк вдоль улицы Малышко (сторона моста на улице Строителей) и парк Попудренко.

В Деснянском районе опасны для посещения парк "Киото" (западная часть), парк "Деснянский" (южная часть), парк имени Шухевича (западная часть), парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича, 3-я очередь (западная часть), парк "Муромец" (южная часть).

В Оболонском районе сегодня запрещено посещать сквер на углу проспекта Оболонский и улицы Тимошенко (центральная часть), сквер Архипенко, 5 (восточная часть), сквер на углу проспекта Минский и улицы Кондратюка (северная часть), сквер на Минской площади (западная часть).

В Подольском районе опасны для посещения сквер на Петровке (угол улиц Константиновская и Заводская), сквер на проспекте Правды, 70-76, парк "Кинь-Грусть" (в пределах улиц Кобзарская и Сошенко).

В Шевченковском районе - сквер "Мюнхенский", парк "Нивки" (западная часть, станция метро "Берестейская"), Воздухофлотский путепровод, сквер на Подольском спуске, парк на склонах Смородинского спуска, парк "Бабий Яр", парк "Сырецкий Гай" (со стороны улицы Стеценко), сквер Довнар-Запольского, улица Гаврилишина (распределитель), проспект Победы, 78.

В Соломенском районе опасен для посещения парк Защитников Украины, в Голосеевском районе - лесопарк по улице Кайсарова.

В Святошинском районе опасны парк "Юность" (со стороны улицы Покотило), парк имени Феодоры Пушиной (со стороны проспекта Победы), бульвар Академика Вернадского (западная часть), сквер на углу проспекта Победы и улицы Чернобыльская (со стороны проспекта Победы).

В КГВА также напомнили, что в Киеве действует запрет на посещение и въезд на территорию лесохозяйств столицы транспортными средствами, за исключением используемых для лесохозяйственной цели.

Отметим, разминирование в Киевской области после вторжения армии Российской Федерации полностью завершено. Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60.